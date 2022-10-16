العاصفة "كارل" تتقدم جنوب وشرق المكسيك وتوقعات بتسجيل فيضانات

أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بأن العاصفة الاستوائية “كارل” تتقدم إلى مناطق جنوبي وشرقي المكسيك، وتوقعت تسجيل أمطار غزيرة وفيضانات.

وذكرت الخدمة، في بيان اليوم الأحد، أنها رفعت حالة التأهب إلى مستوى برتقالي مع اقتراب العاصفة الاستوائية إلى فيراكروز ويوكاتان وخاليسو وكوليما وغيريرو، ويتوقع أن تمتد إلى المناطق المطلة على جنوب خليج المكسيك.

وتوقعت الخدمة أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 60 و70 كيلومترا في الساعة في نهاية هذا الأسبوع، وستهم أيضا كلا من كواويلا ونوييو ليون وتاماوليباس.

العاصفة الاستوائية “كارل” تقترب من ساحل المكسيك