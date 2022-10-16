إعلان حالة التأهب الجوي في أوكرانيا

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة. نتيجة للهجمات الصاروخية على المحطة الحرارية في منطقة فينيتسا في أوكرانيا، تم الإبلاغ عن أضرار للمعدات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت واحدة من أكبر شركات التعدين في أوكرانيا، عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.