إعلان حالة التأهب الجوي في أوكرانيا

تم إعلان حالة التأهب الجوي في عاصمة أوكرانيا، كييف، ومقاطعة كييف، وكذلك في مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا، حسب صحيفة “سترانا.أو”.
وجاء في المنشور: “تنبيه جوي في كييف والمقاطعة والمناطق المجاورة – مقاطعتي تشيركاسي وبولتافا”.
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن انفجارات وأضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطاقة. نتيجة للهجمات الصاروخية على المحطة الحرارية في منطقة فينيتسا في أوكرانيا، تم الإبلاغ عن أضرار للمعدات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت واحدة من أكبر شركات التعدين في أوكرانيا، عملياتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
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