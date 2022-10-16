دوي 16 انفجارا في بيلغورود

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” أنه تم تشغيل نظام الدفاع الجوي فوق بيلغورود الروسية، وسُمع ستة عشر انفجارًا.

ودوى اليوم الأحد قرابة الساعة 11.00 بتوقيت موسكو 16 انفجارا وسط بيلغورود.

وفقًا لمراسل “سبوتنيك” ، اهتزت النوافذ في المنازل، وانطلقت أجهزة إنذار السيارات، وتفاوتت الأصوات من الصوت الهادئ إلى مرتفع جدًا.

وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف إن شخصين، حسب المعلومات الأولية، أصيبا نتيجة قصف أوكرانيا لبيلغورود.

وكتب المحافظ على تلغرام: “لقد تم القصف. أنا أتجول في منطقة المدينة ومنطقة بيلغورود. بناء على النتائج، سأشارك المعلومات بالتأكيد. حسب المعطيات الأولية، هناك جريحان”.

وبحسب تقارير تم استهداف أراضي مطار بيلغورود.