تحذير من الغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا تقريبا

تم التحذير من غارات جوية، اليوم الأحد، في جميع مناطق أوكرانيا تقريبًا، وفقًا للإدارات العسكرية الإقليمية.

على وجه الخصوص، تم نشر تحذيرات من الغارات الجوية والدعوات للذهاب إلى الملاجئ في قنوات تلغرام الإدارات العسكرية الإقليمية في مقاطعات بولتافا وتشيرنيغوفيا وتشيراكسكي وتشيرنوفيتسكايا وأوديسا وإيفانو- فرانكوفسكايا وروفنينسكايا وسومي، بالإضافة إلى قاعة مدينة خميلنيتسكي.

في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زابوروجيه في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.