غروسي ينفي رغبة أي طرف بوقوع كارثة نووية

كشف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ عن تجنب جميع الأطراف لأي كارثة نووية محتملة.

وقال غروسي في مقابلة على قناة “روسيا 1″، اليوم الأحد: “لا أحد يريد كارثة نووية، لا أحد”.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال، في وقت سابق، خلال كلمة له عبر الفيديو في معهد “لوي” الأسترالي، إن “الناتو يجب أن يشن ضربات (وقائية) ضد روسيا الاتحادية، وليس انتظار (الضربات النووية) الروسية”، على حد زعمه.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، في 6 أكتوبر/تشرين الأول، على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها دول أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما خاصا لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه “ضربة وقائية” ضد روسيا الاتحادية.

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