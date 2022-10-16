بيسكوف يؤكد أن مواطني أوروبا هم المتضررون من تحديد أسعار الغاز الروسي

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح الأربعاء الماضي، بأنه، وفقا للتقديرات، فإن آلية التسعير الفوري للغاز، ستجلب لأوروبا خسائر بقيمة 300 مليار يورو، أو ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.

وأضاف: “كان من الممكن تجنب ذلك، حال تم استخدام العقود الطويلة الأجل، المرتبطة بالنفط”.

يذكر أن في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، التي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً إلى دول ثالثة، ومن المقرر أن يتم وضع حد للسعر في 5 ديسمبر/كانون الأول، للنفط، وفي 5 فبراير/شباط 2023، للمنتجات النفطية، كما تجري مناقشة أيضا وضع سقف لأسعار الغاز.