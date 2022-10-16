لابيد يعقد جلسة أمنية طارئة لبحث التصعيد في الضفة الغربية

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، جلسة نقاش أمنية في مبنى وزارة الدفاع لبحث التصعيد في الضفة الغربية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن لابيد عقد جلسة أمنية طارئة مع وزير الدفاع بيني غانتس، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين آخرين في مقر وزارة الدفاع “الكيرياه” في تل أبيب.

בצל ההסלמה ביו”ש: רה”מ לפיד ושר הביטחון גנץ קיימו דיון ביטחוני חריג בערב החג. אתמול התקיימו שני דיונים ליליים בראשות גנץ בנושא ההסלמה@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الجيش الإسرائيلي سيوسع من نشاطاته ضد “العمليات الإرهابية” بجميع الوسائل الممكنة، وذلك خلال قيامه بجولة في مستوطنة غوش عتصيون للوقوف على التطورات الأمنية فيها وفي محيطها.

وأكدت صحيفة “معاريف” العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجولة جرت بمشاركة بعض الوزراء ونواب الوزراء ومسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين، وهي الجولة التي شدد خلالها وزير الدفاع الإسرائيلي على أن واجب القوات الإسرائيلية هو تمكين الأمن والقضاء على التهديدات، وأن الجيش ملزم بذلك الأمر.

وقال غانتس في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، مساء أمس السبت: “نحن في وضع أمني حساس، يتطلب أيضا مسؤولية من المسؤولين المنتخبين في تصريحاتهم، وهذا هو الحال مع إجراءات إطلاق النار، التي يحددها فقط رئيس الأركان والقادة ودون أي تدخل سياسي، هذا هو الحال مع الآراء الأمنية بشأن اتفاقية المياه الاقتصادية مع لبنان”.

وتابع: “لا أحد يكبل أيدي المقاتلين (الإسرائيليين)، ولا أحد يأذن بإطلاق النار بما يخالف طهارة السلاح”.

واعتبر غانتس أنه “في مواجهة واقع معقد على الأرض، يتمتع قادة وجنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ككل بالدعم الكامل لتنفيذ مهمتهم وتوفير الأمن لمواطني إسرائيل بحزم واحتراف”.

בעקבות ההסלמה ביו”ש: לפיד קיים שני דיונים ביטחוניים בקריה@itamareichner pic.twitter.com/hgfyRwjOee — ynet עדכוני (@ynetalerts) October 16, 2022

يذكر أن مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة تعاني أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.