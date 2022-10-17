"نشوب خلافات عميقة بينهما"… نتنياهو يرفض دعوة لابيد لحضور لقاء بشأن الاتفاق مع لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، قد رفض عقد لقاء مع سلفه، رئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، مساء اليوم الأحد، أن زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو رفض عقد لقاء قمة يجمعه بيائير لابيد بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين بلادهما ولبنان، واستعراض ملخص للاتفاق عليه.

وطالب نتنياهو بعرض الاتفاق مع لبنان على البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، موضحا أن طريقة أو سلوك لابيد غير ديمقراطي، وذلك في وقت بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، يائير لابيد برسالة إلى نتنياهو وقادة الأحزاب إلى مناقشة عرض أو ملخص للاتفاق مع لبنان.

ومن جهته، هاجم حزب “يش عتيد/يوجد مستقبل” بزعامة يائير لابيد، نتنياهو، لعدم تلبيته دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن استعراض الاتفاق مع لبنان، موضحا أن نتنياهو لا يهتم إلا بنفسه.

הליכוד: לפיד מסרב להביא לאישור הכנסת את הסכם הכניעה לנסראללה; יש עתיד: ראש האופוזיציה חסר אחריות שמסרב לבוא לתדרוך ביטחוני https://t.co/VJKGhebwUA — עכשיו 14 (@Now14Israel) October 16, 2022

فيما نقلت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأحد، عن حزب “الليكود” أن يائير لابيد قد خضع للأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، بشأن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: “وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست”.

وأضاف البيان: “أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست”.