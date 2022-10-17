رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو السفير المصري الجديد إلى الضغط على إسرائيل "لوقف جرائمها"

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السفير المصري الجديد لدى بلاده إلى الضغط على إسرائيل “لوقف جرائهما” ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه في رام الله، السفير المصري الجديد لدى فلسطين إيهاب سليمان، على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني بالسفير المصري، “متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة”، بحسب المصدر ذاته.

وأطلع اشتية السفير المصري “على آخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا، من قتل واقتحامات وحصار واستيطان وعربدة للمستوطنين، واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك”.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: “في ظل انسداد الأفق السياسي والفراغ السياسي الخطير الذي نعيشه، فإن استراتيجية القيادة والحكومة مبنية على تعزيز صمود المواطنين والتوجه نحو العمق العربي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتقديم خدمة أفضل للمواطن، والعمل على برنامج إصلاحي”.

رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن استهداف إسرائيل للطواقم الطبية تطور خطير

وطالب اشتية “الشقيقة مصر بالضغط على إسرائيل لوقف تماديها وانتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا، وأن لا يبقى الدم الفلسطيني محركا للحملة الانتخابية الإسرائيلية”، في إشارة للانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل مطلع الشهر المقبل.

من جانبه، جدد السفير المصري “موقف بلاده الداعم لفلسطين”، مشددا على “بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

والأسبوع الماضي، تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، نسخة من أوراق اعتماد السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى دولة فلسطين، خلفا لطارق طايل والذي يتولى المنصب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.