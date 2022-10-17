الحكومة الإيرانية تؤكد عزمها استكمال مسار تطوير صناعتها النووية

قال المتحدث باسم الحكومة في إيران، علي بهادري جهرمي، إن بلاده عازمة على استكمال مسار تطوير صناعتها النووية.

وأكد جهرمي في تصريح له، اليوم الأحد، ضرورة ترشيد وتحديد أولويات الصناعة النووية الإيرانية بما يتيح فرص استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية والعلاجية والصحية والزراعية.

وأشار، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، إلى تدشين 50 نوعا من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لدى 200 مركز علاجي داخل البلاد.

ولفت المتحدث باسم الحكومة، إلى مسيرة توطين إنشاء المفاعلات النووية في البلاد، مؤكدا على أن “المضي بهذا الاتجاه سيتيح لنا الانضمام إلى نادي الدول المصنعة لمفاعلات البحوث النووية في العالم”.

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