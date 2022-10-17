العاهل السعودي يؤكد أن إجمالي مساعدات المملكة في مجال الأمن الغذائي والزراعي أكثر من 2.8 مليار دولار

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن بلاده ملتزمة في مساعدة الدول الأكثر احتياجًا والدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

وأكد الملك، في خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، مساء اليوم الأحد، أن “إجمالي مساعدات المملكة في مجال الأمن الغذائي والزراعي ما يقارب مليارين وثمانمائة وتسعين مليون دولار”.

وأشار الملك إلى أن “المملكة تعمل من خلال علاقاتها الثنائية ومع المنظمات والمجموعات الدولية على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات في العالم وصولاً إلى عالم أكثر سلمية وعدالة وتحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة”.

#خادم_الحرمين_الشريفين: بلغ إجمالي مساعدات المملكة في مجال الأمن الغذائي والزراعي ما يقارب مليارين وثمانمائة وتسعين مليون دولار.#خطاب_الملك_في_مجلس_الشورى #واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 16, 2022

وشدد العاهل السعودي على أن “المملكة تؤكد ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان والحرص على دعم أمنها وعدم تحولها إلى منطلق للعمليات الإرهابية أو مقر للإرهابيين”.