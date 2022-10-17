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العاهل السعودي يؤكد أن إجمالي مساعدات المملكة في مجال الأمن الغذائي والزراعي أكثر من 2.8 مليار دولار

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن بلاده ملتزمة في مساعدة الدول الأكثر احتياجًا والدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

وأكد الملك، في خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، مساء اليوم الأحد، أن “إجمالي مساعدات المملكة في مجال الأمن الغذائي والزراعي ما يقارب مليارين وثمانمائة وتسعين مليون دولار”.
وأشار الملك إلى أن “المملكة تعمل من خلال علاقاتها الثنائية ومع المنظمات والمجموعات الدولية على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات في العالم وصولاً إلى عالم أكثر سلمية وعدالة وتحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة”.
وشدد العاهل السعودي على أن “المملكة تؤكد ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان والحرص على دعم أمنها وعدم تحولها إلى منطلق للعمليات الإرهابية أو مقر للإرهابيين”.
وافتتح العاهل السعودي- عبر الاتصال المرئي- مساء اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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