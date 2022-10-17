الجيش اللبناني يسجل خروقات جديدة للبحرية الإسرائيلية قبالة رأس الناقورة

قال الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إن “زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي اخترق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة نحو 481 مترًا ولمدة ساعتين و5 دقائق.

وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، أضاف الجيش أنه “ما بين الساعة 9.20 والساعة 9.35 بالتوقيت المحلي، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالي 370 مترا”. وأشار الجيش إلى أنه تتم متابعة موضوع خروقات البحرية الإسرائيلية بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”. الجيش الإسرائيلي ينفي اختراق زوارقه الحربية المياه اللبنانية كان الجيش اللبناني أكد، الأحد، تسجيله 4 خروقات للبحرية الإسرائيلية قبالة بلدة رأس الناقورة الحدودية.

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