هزة أرضية تضرب تبوك شمالي السعودية

سجلت محطات الشبكة السعودية للرصد الزلزالي التابعة لمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، يوم الأحد، هزة أرضية تبعد مسافة 48 كم شمال غرب تبوك.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، بلغت قوة الهزة الأرضية 3.38 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 19.37 كم تحت سطح الأرض.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية التي وقعت في (الساعة 10:46 مساء بالتوقيت المحلي)، ناتجة عن إجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الأحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصدوع القديمة في المنطقة.

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