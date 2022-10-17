إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق جنوبي ووسط أوكرانيا

قال مسؤولون محليون أوكرانيون، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق جنوبي ووسط أوكرانيا.

كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، على قناته على تلغرام: “إنذار جوي! المقاطعة بأكملها”.

كما ظهرت رسائل حول إعلان التأهب الجوي عن رئيس الإدارة الإقليمية في بولتافا دميتري لونين، وسكرتير مجلس مدينة زابوروجيه أناتولي كورتيف وسلطات مدينة أوديسا.

وأيضا تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مقاطعات تشيركاسي وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك.

في وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف ومقاطعة زابوروجيه في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.

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وقصف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة، الأسبوع الجاري عدة مقاطعات في أوكرانيا بما في ذلك العاصمة، وتم خلال ذلك استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.