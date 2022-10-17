8 مصابين خلال إطلاق نار بالقرب من جامعة جيمس ماديسون في ولاية فرجينيا الأمريكية

أصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في إطلاق نار بالقرب من حرم جامعة جيمس ماديسون في هاريسونبورغ في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وقالت مدينة هاريسونبورغ في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن “تيريف إشعياء فليمنج، 20 عامًا من هاريسونبورغ، اعتقل بعد ظهر الأحد بعد إطلاق نار خلّف ثمانية أشخاص مصابين بطلقات نارية غير مهددة للحياة”.

وبحسب البيان، يواجه المشتبه به، تهم الشروع في القتل والإصابة الكيدية الجسيمة، وحيازة سلاح ناري من قبل مجرم مدان، واستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جناية.

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ووفقا لشرطة هاريسونبورغ، فإن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى بإصابات لا تهدد حياتهم.

وفقًا لتحديث السلامة في الجامعة، وقع إطلاق النار حوالي الساعة (2:20 صباح يوم الأحد 06:20 بتوقيت غرينتش)، عندما أطلق المشتبه به النار على حشد من الناس يجلس في الهواء الطلق بالقرب من الحرم الجامعي.