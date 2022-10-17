زيلينسكي يقول إن قتالا عنيفا جدا يدور حول سوليدار وباخموت

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن قتالا عنيفا في منطقتي سوليدار وباخموت (أرتيوموفسك) جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه، مساء الأحد: “النقاط الساخنة الرئيسية في دونباس هي سوليدار وباخموت، حيث يستمر القتال العنيف للغاية”.

في اليوم السابق، قال الرئيس الأوكراني إن الوضع “أصعب” بالقرب من مدينة باخموت.

كانت تقارير إعلامية أوكرانية أفادت بوقوع عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من أوكرانيا، في وقت متأخر من ليل الأحد/الاثنين، بينما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن العديد من المدن الأوكرانية تعاني من نقص في الكهرباء.

وأعلنت حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا، وفقا لمسؤولين محليين أوكران.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تقارير تفيد بوقوع عدة انفجارات وانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من أوكرانيا

وقصف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة، الأسبوع الجاري، عدة مقاطعات في أوكرانيا بما في ذلك العاصمة، وتم خلال ذلك استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.