قال وزير الزراعة والغذاء الأوكراني، ميكولا سولسكي، يوم الأحد، إنه من المتوقع أن يخفض المزارعون الأوكرانيون مناطق زراعة الحبوب بنسبة 30% هذا العام.

وأرجع الوزير الأوكراني السبب إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والخدمات اللوجستية إلى درجة كبيرة في الوقت الحالي. وأشار وزير الزراعة والغذاء الأوكراني إلى أن زراعة القمح سوف تنخفض في البلاد بنسبة 20% إلى أربعة ملايين هكتار (9.9 مليون فدان)، مقارنة بخمسة ملايين هكتار تم زرعها في عام 2021. العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي يقول إن قتالا عنيفا جدا يدور حول سوليدار وباخموت وأضاف سولسكي: “بالنسبة للشعير، تم زراعة 800 ألف هكتار العام الماضي، وتصل توقعاتنا هذا العام إلى 500 ألف هكتار. وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 30% على الأقل”. وأوضح الوزير أن التكلفة المرتفعة للأسمدة النيتروجينية والخدمات اللوجستية الباهظة والطقس تدفع المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.

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