صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الاثنين، بحسب السلطات الإقليمية والمدينة.

وكانت السلطات أعلنت حالة التأهب الجوي في مقاطعة ومدينة كييف قبل قليل.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مقاطعات جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوهراد وميكولايف وأوديسا في أوكرانيا.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، قال مسؤولون محليون أوكران إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي بشأن غارة جوية، في عدة مناطق في جنوب ووسط أوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية أوكرانية، سُمع دوي انفجارات في مدينتي ميكولايف وأوديسا ليل الأحد، وكذلك منطقتي أوديسا وخاركوف.

وفي ميكولايف، اندلع حريق في موقع لتخزين الوقود بعد الإبلاغ عن الانفجارات. أما في منطقة سومي، أفادت السلطات المحلية بتنفيذ انقطاع طارئ للتيار الكهربائي.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تقارير تفيد بوقوع عدة انفجارات وانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من أوكرانيا

وأمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.

ونفذ الجيش الروسي ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية على مدار الأسبوع.

يوم أمس الأول السبت، قالت شركة الطاقة الأوكرانية إن البنية التحتية للطاقة في منطقة كييف تضررت نتيجة هجوم صاروخي في الصباح.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي، يوم الاثنين الماضي، إن روسيا نفذت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.