بعد تحذيرات الخارجية… أكثر من 200 مواطن صيني يستعدون لمغادرة أوكرانيا

أعرب أكثر من 200 مواطن صيني، اليوم الاثنين، عن استعدادهم لمغادرة أراضي أوكرانيا، بعد أن حثتهم وزارة الشؤون الخارجية الصينية على ذلك.

ويوم السبت، حثت وزارة الخارجية الصينية والسفارة الصينية في أوكرانيا، المواطنين الصينيين على مغادرة أوكرانيا وسط مخاوف أمنية. وبحسب صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، الإخلاء إجراء وقائي يهدف إلى حماية رفاهية المواطنين الصينيين. العملية العسكرية الروسية الخاصة الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت في مارس/آذار، تم إجلاء نحو 6000 مواطن صيني من أوكرانيا، وفقا لذات الصحيفة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين الماضي، إن بكين تأمل في تهدئة سريعة للوضع في أوكرانيا في ضوء الضربات التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.

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