فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومن المقرر أن تستمر عملية تقديم المرشحين لمدة أسبوع حتى يوم الاثنين المقبل، على ما نقلت قناة “نسمة” الخاصة.

وخصصت هيئة الانتخابات 27 مكتبا مركزيا في الداخل لإيداع الترشحات، فيما خصصت 10 مكاتب إيداع في الخارج في مقرات الهيئات الفرعية الكائنة في البعثات الدبلوماسية.

وينبغي على المترشح الحصول على 400 تزكية من أبناء الدائرة الانتخابية التابع لها، وهي عبارة عن توقيعات يمنحونها له قبل بدء حملته الانتخابية.

وبداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” التونسية والتي تضم حزب النهضة، أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية، المقررة في ديسمبر، ولاحقا أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا “العمال” و”الجمهوري”، مقاطعة الانتخابات.

“هيئة الانتخابات” في تونس: قانون الانتخابات لا يمنع الأحزاب من دعم المستقلين

كما أعلن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي مقاطعة الانتخابات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قانونا انتخابيا، ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، مثلما كان الحال قبل توليه مقاليد الحكم.