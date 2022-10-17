بعد 3 سنوات على انتفاضة 17 تشرين في لبنان…لماذا غاب حراك الشارع رغم تفاقم الأزمات؟

تحل اليوم الذكرى الثالثة لانتفاضة “17 أكتوبر/تشرين الأول” في لبنان، عندما امتلأت الساحات اللبنانية بعشرات آلاف المتظاهرين، احتجاجا على مشروع فرض ضريبة تقدر بست سنتات على مستخدمي تطبيق “واتساب”.

وبعد مرور ثلاث سنوات، واجهت البلاد انهيارًا اقتصاديًا وماليًا غير مسبوق، فارتفع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة لبنانية إلى أكثر من 40000 ليرة اليوم، ورفع الدعم عن الأدوية والمحروقات وجميع السلع الأساسية، كما تدنت رواتب موظفي القطاع العام وفقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.

في المقابل، خفّ حراك الشارع اللبناني اليوم إلى حد الزوال، وانشغل اللبنانيون في السعي إلى تأمين لقمة العيش لهم ولأطفالهم، وانهمكوا في كيفية تأمين الأقساط المدرسية وفواتير الكهرباء للمولدات الكهربائية الخاصة، بعد أن اختفت كهرباء الدولة عن المنازل.

لتُطرح أسئلة عدة حول الأسباب التي أدت الى خفوت وهج الحراك الشعبي، رغم تحميل المواطنين مسؤولية انهيار المنظومة الاقتصادية للمسؤولين في الحكم.

في هذا السياق، قالت النائبة في البرلمان اللبناني عن “قوى التغيير” نجاة عون لـ”سبوتنيك”، إن “الوضع الاقتصادي أثر على تحركات العالم، الناس لم يعد لديها بنزين لتصل إلى ساحة الشهداء وتتجمع، وأيضا الحالة الاقتصادية والشلل في البلد أدى إلى هجرة كبيرة من الشباب التي كانت نشيطة في الثورة، وهذه الهجرة ليست بالأمر بالسهل وأثرت كثيرًا على أي تحرك في الشارع وأيضًا على النمو الاقتصادي والحركة في لبنان بشكل عام”.

وأضافت: “عندما نسافر نلتقي بالشباب وكلهم يقولون إنهم كانوا في 17 تشرين، وأن الحاجة لأن يجدوا فرص عمل والحاجة لأن يساعدوا أهاليهم أجبرتهم على المغادرة”.

كذلك أوضحت عون أن “هناك شيء تغير، وأصبح هناك نواب يتكلمون باسم الشارع داخل مجلس النواب وهو إنجاز كبير جدًا”، لافتة إلى أن “هناك تنسيق كبير على الأرض بين مجموعات تحاول أن تترتب وتنتظم حتى يكون لديهم دور سياسي فعال، ولكن تبقى قصة التنسيق ما بين الشارع والعمل البرلماني وهذا الأمر يتم العمل عليه”.

وأكدت أن “نواب قوى التغيير فعالين في اللجان والتشريع وبتقديم قوانين ومراجعتها خصوصًا أن هناك الكثير من المواضيع الحساسة التي يمر بها البلد”.

من جهته، قال عضو الهيئة التنسيقية في المرصد الشعبي هادي المنلا لـ”سبوتنيك”، إن “هناك حالة تفكك مجتمعي كبيرة والسبب المنظومة الحاكمة في البلد”.

وأوضح أن “المحتجين شاركوا في انتفاضة 17 تشرين 2019 ليدافعوا عن بعض المكتسبات التي كانت بوقتها قليلة”، لافتًا إلى أنه “في الوقت الحالي هذه المكتسبات خسرتها الناس، وبالتالي النزول إلى الشارع بمثل هذا الوضع، لدينا تفكك مجتمعي ومؤسساتي وتفكك على مختلف الصعد، وبنظري الناس بهكذا ظروف لا تنزل إلى الشارع ولا تقوم بثورة بالأهداف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية التي حدثت في 17 تشرين 2019”.

ولفت المنلا إلى أنه “على مستوى ما يسمى شارع أو مجموعات أو تنظيمات لـ 17 تشرين التي كانت موجودة ومستمرة في الشارع، يوجد نوع من الوعي الذي بدأ يتكون ويبنى على ضرورة التنظيم داخل صفوف الناس التي ما زالت تنزل إلى الشارع، والتنظيم بمعنى إنشاء تنظيمات أو مجموعات سياسية منظمة لديها أهداف واضحة ومشروعها وتعمل وتواجه السلطة وهذا تطور نوعي جدا”.