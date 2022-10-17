مريم بن لادن تسبح من السعودية إلى مصر عبر البحر الأحمر… فيديو

اجتازت السباحة والطبيبة السعودية، مريم بن لادن، البحر الأحمر سباحة من السعودية إلى مصر، لتصبح بذلك أول امرأة عربية وسعودية تحقق هذا الإنجاز.

وأوضحت قناة “العربية” أن مريم بن لادن سبحت من السعودية إلى مصر عبر مضيق “تيران” في البحر الأحمر، وذلك ضمن إكمال المرحلة الأولى من سباحة البحر الأحمر البطولية للتوعية حول حفظ الشُعب المرجانية.

ونشرت السباحة مريم بن لادن صورا متنوعة لرحلتها عبر البحر الأحمر وصولا إلى مصر، كما أعربت عن فخرها بكونها أول سعودية وعربية تحقق هذا الإنجاز، والذي “عدته حلما لم تتوقع إنجازه”.

وأضافت السباحة السعودية إنه رغم مخاوفها من أسماك القرش والسباحة من دون قفص حماية، إلا أن التحدي قوّى عزيمتها للخروج من منطقة الراحة وتحقيق هذا الإنجاز، كما توجهت بالشكر للسباح العالمي “لويس بو” الذي رافقها خلال هذه الرحلة.

يذكر أن مريم بن لادن كانت قد تمكنت، عام 2017، من السباحة لمسافة وصلت إلى 24 كيلومترا في خور دبي وقناة دبي، وذلك ضمن حدث نفذته لتقديم الدعم للأيتام من اللاجئين السوريين، بحضور وفد من مجلس دبي الرياضي.