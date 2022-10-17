اخبار العالم

الفاو تؤكد أن العراق أصبح من أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، من أن العراق أصبح من أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي.

وقالت المنظمتان في تقرير إن العراق يعتبر من أكثر دول العالم تأثرا بالتداعيات الناتجة عن تغير المناخ.
وأشار التقرير إلى أن هذا يعني أن الزراعة في البلاد قد تصبح عرضة لأجواء مناخية متطرفة صيفا وشتاء.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي، إن تداعيات التغير المناخي سوف تؤثر على الفئات الأكثر فقرا، في ظل تراجع الحيازات الزراعية للمزارعين.
وحث التقرير السلطات العراقية والجهات المعنية على استخدام أنظمة زراعة وري ذكية، تتناسب مع الخطر الذي يهدد القطاع الزراعي في البلاد بسبب التغير المناخي.
يذكر أن العراق يعاني منذ سنوات من تراجع مستمر في الإيرادات المائية الواردة عبر نهري دجلة والفرات.
وفاقم من أزمة نقص المياه أيضا في العراق قلة الأمطار المتساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك