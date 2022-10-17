الفاو تؤكد أن العراق أصبح من أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، من أن العراق أصبح من أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي.

وقالت المنظمتان في تقرير إن العراق يعتبر من أكثر دول العالم تأثرا بالتداعيات الناتجة عن تغير المناخ.

وأشار التقرير إلى أن هذا يعني أن الزراعة في البلاد قد تصبح عرضة لأجواء مناخية متطرفة صيفا وشتاء.

On World Food Day 2022, @WFP and @FAO warn of the increasing impact of #climatechange on #Iraq & its food security. The Land of Two Rivers is at risk of #drought & reduced production. We are both advocating for better #production, #nutrition, #environment and #life for all Iraqis pic.twitter.com/AgT2w7rP9B — برنامج الاغذية العالمي العراق WFP (@WFP_Iraq) October 17, 2022

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي، إن تداعيات التغير المناخي سوف تؤثر على الفئات الأكثر فقرا، في ظل تراجع الحيازات الزراعية للمزارعين.

وحث التقرير السلطات العراقية والجهات المعنية على استخدام أنظمة زراعة وري ذكية، تتناسب مع الخطر الذي يهدد القطاع الزراعي في البلاد بسبب التغير المناخي.

يذكر أن العراق يعاني منذ سنوات من تراجع مستمر في الإيرادات المائية الواردة عبر نهري دجلة والفرات.