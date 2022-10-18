رئيسي يؤكد لسلطان عمان أن حسابات أمريكا في دعم وتصعيد أعمال الشغب داخل إيران خاطئة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، إن “حسابات أمريكا في دعم وتكثيف أعمال الشغب في إيران كانت خاطئة”.

وأضاف رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، أن “أمريكا ظنت خطأ أن حظرها سيوقف الشعب الإيراني، لكن عندما رأوا أن الشعب الإيراني لم يتوقف في وجه الحظر فحسب بل استمر في النمو والتقدم، بدأوا ببث الفتنة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابع: “لن يكون موقف الشعب الإيراني انفعاليا في مواجهة الأعمال العدائية لأمريكا ولديه زمام المبادرة”، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.

وكان رئيسي اتهم، نظيره الأمريكي جو بادين، مساء أمس الأحد، بالتحريض على الإرهاب والدمار في بلاده.

جاء ذلك بعد أن قال بايدن إن على إيران “التوقف عن استخدام العنف ضد مواطنيها الذين يمارسون حقوقهم الأساسية”، مؤكدا أنه “فوجئ بشجاعة الناس الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج هناك”، في إشارة للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما).

وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم”.

وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.