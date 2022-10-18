رئيس "فريق التجمع الوطني للأحرار" يرى أن المغرب مقبل على الحداثة الاقتصادية بفضل الإصلاحات التشريعية

قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ” الحزب الحاكم” في المغرب، البرلماني محمد غياث، إن السنة التشريعية الأولى للبرلمان شهدت المصادقة على قانونين مهمين.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن القانون الأول متعلق بمجلس المنافسة والثاني يرتبط بحرية الأسعار، بهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية وتقوية الحكامة المالية، بغية الرفع من الجاذبية الاستثمارية للمغرب وفق ما تتطلبه حاجة السوق الدولية ومناخ الاستثمار.

وأوضح غياث أن ما يميز هذا الإصلاح المهم هو تعزيز مكانة مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، تقوم بدور الرقابة على التنافس الاقتصادي مما يزيد منسوب الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية.

وبحسب غياث، فإن الإصلاح يؤكد أن المغرب بات مناخا اقتصاديا متطورًا ومواكبا لتحديات النظام العالمي الجديد، خصوصًا في المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم، والتي تنذر بتقلبات عميقة وغير مسبوقة.

وبشأن الآثار المتوقعة للقوانين، تابع بالقول: “تتمثل في الرفع من الترسانة القانونية المتطورة التي تحمي التنافسية الاقتصادية وحرية الاستثمار والمقاولات من جهة، وتحمي المستهلك من جهة أخرى”.

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