وزير الزراعة البحريني يصل إلى إسرائيل لحضور مؤتمر دولي في إيلات

وصل وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني، وائل بن ناصر المبارك، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول لتقنيات إنتاج الغذاء من البحر والصحراء في مدينة إيلات.

القدس – سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية خبر وصول الوزير البحريني، ليكون حلقة جديدة في تعميق التعاون بين الجانبين في أعقاب اتفاق تطبيع العلاقات.

وكانت وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، عن مشاركة المغرب والأردن والبحرين ومالطا بوفود رفيعة المستوى وجامعيين وخبراء، في المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

بعد عام… هل استفادت الإمارات والبحرين من التطبيع مع إسرائيل وكيف تأثرت فلسطين؟

وفي سبتمبر/أيلول عام 2020، وقّعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على “اتفاقيات أبراهام”، التي تشمل تطبيع العلاقات؛ ولحق بهما المغرب والسودان.