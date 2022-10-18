غروسي يقول إنه يريد اللقاء مع بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، للصحفيين اليوم الاثنين، إنه يود مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.

وقال غروسي ردا على سؤال عما إذا كان يعتزم زيارة روسيا والالتقاء بالرئيس الروسي: “آمل ذلك. وآمل أن يكون في أقرب وقت ممكن”. التقى غروسي مع بوتين، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. غروسي يعلن اقتراب كييف وموسكو من الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية وخلال اللقاء دعاه الزعيم الروسي لمناقشة الوضع بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أن موسكو منفتحة على حل جميع القضايا.

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