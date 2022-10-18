البنتاغون يؤكد النظر في الدفع مقابل خدمات ستارلينك في أوكرانيا

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) دفع تكاليف خدمات الإنترنت “ستارلينك” التابعة لشركة “سبيس إكس” في أوكرانيا، حسبما قال متحدث باسم البنتاغون لوكالة “سبوتنيك”، يوم الاثنين.

وقال المتحدث عندما سئل عما إذا كانت وزارة الدفاع الأمريكية تفكر في دفع تكاليف خدمات ستارلينك في أوكرانيا: “نحن نبحث في جميع أنواع الخيارات المختلفة، وهذا شيء واحد يجب مراعاته”.

كانت وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت، في وقت سابق، أن الأموال المخصصة لخدمات ستارلينك ستأتي من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، والتي تم استخدامها لتزويد كييف بالأسلحة والمعدات الأخرى.

وفي ذات الصدد، صرح مسؤول عسكري أمريكي كبير للصحفيين، يوم الاثنين، بأن وزارة الدفاع لم تدفع لشركة سبيس إكس أي أموال لدعم خدمات ستارلينك في أوكرانيا، في هذا الوقت.

البنتاغون يقول إن توقف ماسك عن إمداد أوكرانيا بخدمات “ستارلينك” سيكلفه مئات الملايين من ‏الدولارات

وفي وقت سابق هذا الشهر، طلب الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، مؤخرا، من البنتاغون المساعدة في دفع رسوم خدمة الإنترنت المقدمة من شركته ستارلينك، والتي يتم توفيرها حاليا لأوكرانيا مجانا.