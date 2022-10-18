غروسي يقول إن اتفاقا لإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه ممكن قبل نهاية العام

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية بحلول نهاية العام.

وأضاف غروسي: “أعتقد أن هذا ممكن. أجرينا حوارا جيدا للغاية مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) ومع الرئيس زيلينسكي”. وشدد: “يجب أن يكون هناك اتفاق على المبادئ الأساسية لحماية المحطة… هذا ممكن نحن بحاجة لمواصلة العمل”. كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال، أمس الاثنين، إنه يود مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. غروسي يقول إنه يريد اللقاء مع بوتين مرة أخرى في أقرب وقت ممكن التقى غروسي مع الرئيس الروسي، في11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ودعاه الزعيم الروسي لمناقشة الوضع بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أن موسكو منفتحة على حل جميع القضايا.

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