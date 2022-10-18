إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أوكرانيا وانفجارات عنيفة تهز خاركوف

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن السلطات المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم ️إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأفاد الإعلام الأوكراني أن انفجارات قوية هزت مدينة خاركوف والمنطقة المحيطة بالإضافة إلى انفجارات قوية في نهر دنيبر.

وفي ذات الصدد، قال رئيس بلدية خاركوف، إنه في غضون 5 دقائق كانت هناك سلسلتان من الانفجارات في المدينة.

وأضاف أنه، وفقا للمعطيات الأولية، تعرضت المنطقة المحيطة بإحدى المنشآت الصناعية للقصف.

ونقل الإعلام عن مترو خاركوف، قوله إنه تم تعليق حركة القطارات بسبب القصف.

كانت وسائل إعلام أوكرانية أفادت، في ساعة مبكرة اليوم، بوقوع انفجار في كريفوي روغ.

العملية العسكرية الروسية الخاصة وسائل إعلام أوكرانية تؤكد وقوع انفجار في كريفوي روغ

وأشارت إلى أن الكهرباء انقطعت جزئيًا في الليل في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم، حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف. كما أعلنت أيضا حالة التأهب الجوي في منطقتي تشيركاسي وبولتافا في أوكرانيا.

وعادت السلطات المحلية في كييف لإعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية في أقل من 20 دقيقة فقط، قبل أن يتم إعلانه في عموم أوكرانيا.

وشهدت العاصمة الأوكرانية، صباح أمس الاثنين، عدة انفجارات وقصفا للبنى التحتية نفذته القوات الروسية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.