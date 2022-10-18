إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بزعم مساعدة منفذ هجوم "شعفاط"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 8 فلسطينيين قالت إنهم قدموا المساعدة لعدي التميمي منفذ عملية شعفاط.

وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق التميمي (22 عاما) النار على حاجز شعفاط العسكري شمالي القدس، ما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة حارس أمن بجروح خطيرة.

ولاذ التميمي بالفرار دون أن يمكّن حصار إسرائيلي خانق لمخيم شعفاط وبلدة عناتا المجاورة واقتحامات متواصلة، إسرائيل من إلقاء القبض عليه.

فلسطينيون يتحدون إسرائيل بحلق رؤوسهم في مخيم شعفاط… فيديو

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها، اليوم، إنها “اعتقلت ثمانية من المشتبه بهم الذين ساعدوا الإرهابي الذي نفذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط في القدس، والتي راح ضحيتها الرقيب نوعا لازار”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.