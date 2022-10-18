ولي عهد الكويت يفتتح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة ويؤكد أنه سيتابع ويحاسب الحكومة على برنامج عملها

أكد ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أنه “سيحرص على متابعة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ومحاسبتها على عملها قبل أعضاء مجلس الأمة”.

وقال الصباح، في كلمة له خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، “يجب عدم التعدي على اختصاصات الأمير وهذا ما لن نسمح به أو نسكت عنه أبداً”، مشيرا إلى أن “الاعتراض على صلاحيات الأمير يؤدي إلى ضعف راية الحكم في البلاد”، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ودعا ولي العهد الكويتي إلى “عدم الاستماع لأصوات الفتنة والفرقة التي ترغب في ضرب الوحدة الوطنية في الكويت”.

وأضاف: “نحن نعيش اليوم ظروفا دقيقة وتقلبات دولية خطيرة.. يجب البعد عن الانشغال بصغائر الأمور لتجنب تمزق شمل البلاد”، معربا عن أمله أن “ينتهي زمن التوتر وتصدع العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة”.

ووجّه “الحكومة لوضع خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها”، قائلا: “كفى ما قد أهدر من جهود وأوقات ثمينة وأموال في غير موضعها”.

سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتفضل بافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة https://t.co/tIjedaIFEw#كونا #الكويت pic.twitter.com/PlfT43rjnr — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) October 18, 2022

وصدر مرسوم أميري كويتي، الأحد الماضي، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وذلك في أعقاب جدل حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إن التشكيل الوزاري الجديد تضمن تعيين النائبين بدر الملا وعمار العجمي، وتم اختيار الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، كما تم اختيار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

من جانبه، نشر مركز التواصل الحكومي التشكيل الوزاري الجديد المكوّن من 15 وزيرا ووزيرا للدولة، مؤكدا أن بدر حامد يوسف الملا شغل منصب وزير النفط، فيما تولى سالم عبد الله الجابر الصباح وزارة الخارجية، وبحسب المرسوم أيضا يتولى الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزارة الدفاع.