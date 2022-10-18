بريطانيا تخطط لإصدار قانون يمنع الجيش من تدريب القوات المسلحة للدول غير الصديقة

أعلن مساعد وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، أن بريطانيا تخطط لإدخال قانون يمنع المتخصصين العسكريين فيها من تدريب القوات المسلحة للدول غير الصديقة.

وقال هيبي خلال مقابلة خاصة مع قناة “سكاي نيوز” البريطاني، إنه “سوف نثبت على المستوى التشريعي أنه بمجرد تلقي الناس هذا التحذير، فسيكون الاستمرار بتلك التدريبات جريمة، حيث لا يمكن تدريب القوات الأجنبية دون مراجعة وزارة الدفاع البريطانية”.

وأضاف هيبي، قائلا إن “هذه القوة العسكرية التي نريدك أن تدرسها ستكون قاعدة جيدة”.