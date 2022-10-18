تقرير إعلامي يكشف أخطاء بايدن التي ستكلف الأمريكيين ثمنا باهظا هذا الشتاء

أشار تقرير إعلامي إلى أن سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لموارد الطاقة في البلاد، تسبب في قفزة حادة في أسعار الغاز.

بحسب تقرير لقناة “فوكس نيوز”، نقلا عن إدارة الطاقة الأمريكية، فإن الأمريكيين سيضطرون إلى دفع أكثر من 30% ​​مقابل الغاز، مقارنة بالعام الماضي هذا الشتاء.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز، يواجه الأمريكيون أيضًا شتاءً أكثر برودة، مما سيزيد من متوسط ​​استهلاك الغاز في جميع أنحاء البلاد بنسبة خمسة في المئة، وفقا لتقارير إدارة الطاقة.

بحسب القناة الأمريكية، اتخذ بايدن عددا من الإجراءات منذ توليه منصبه للحد من إنتاج الوقود الأحفوري مما أثر على الوضع الحالي.

وأشار مكتب الأبحاث ACS، إلى أن ما يقرب من نصف المنازل الأمريكية تستخدم الغاز للتدفئة.