السلطات الأرجنتينية تفرج عن 5 عمال إيرانيين كانوا على متن طائرة فنزويلية محتجزة منذ أشهر

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إفراج السلطات الأرجنتينية عن 5 عمال إيرانيين كانوا على متن طائرة فنزويلية محتجزة منذ أشهر.

طهران – سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ‎ناصر كنعاني: “بعد 129 يوما من المساعي الدبلوماسية والتعاون الإيراني الفنزويلي المشترك على الصعيدين القانوني والقنصلي، أفرجت السلطات الأرجنتينية عن 5 عمال إيرانيين كانوا على متن الطائرة الفنزويلية المحتجزة”.

وأضاف: “قاضي التحقيق الأرجنتيني، أعلن أن المستندات والوثائق التي قدمها المركز الصهيوني (دايا) في ‎الأرجنتين واثنين من النواب الصهاينة في البرلمان الأرجنتيني غير كافية وغير معتبرة، وأمر بالإفراج عن العمال الإيرانيين”، مؤكدا أن رعايا ‎إيران في طريق العودة إلى البلاد.

ويتهم جهاز الاستخبارات في الأرجنتين، غلام رضا قاسمي، أحد أفراد الطاقم الإيراني الذي أطلق سراحه، بـ”الارتباط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني” الذي تعتبره واشنطن “منظمة إرهابية”.

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وطائرة الشحن الفنزويلية تابعة لشركة “أيمتراسور” فرع شركة “كونفياسا” العامة التي تخضع لعقوبات أمريكية، كانت متوقفة في الأرجنتين منذ بداية حزيران/يونيو الماضي، حيث وصلت من المكسيك محملة بقطع غيار للسيارات، ومنع أفراد طاقمها من مغادرة الأرجنتين، بينما أخذ القضاء هناك يحقق في ملفات من على متنها.

وكانت الطائرة مملوكة سابقًا لشركة “ماهان إير” الإيرانية قبل بيعها قبل أكثر من عام، بحسب طهران. وقامت الأرجنتين باحتجازها بدعوى العقوبات الأمريكية المفروضة على البلدين.