لافروف يؤكد أن موسكو لا ترى جدوى من تواجدها في أوروبا ويتحدث عن "مركز ثقل" جديد

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي جدوى من الحفاظ على وجودها السابق في الدول الغربية، مشيرا إلى أن بلاده ستتجه إلى العمل مع الآخرين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقال لافروف في لقاء أجراه مع خريجي الجامعات المقبولين في السلك الدبلوماسي: “ليس هناك معنى ورغبة في الحفاظ على الوجود السابق في الدول الغربية. يعمل شعبنا في ظروف يصعب وصفها بالإنسانية (في أوروبا)”.

وتابع لافروف موضحا “أنهم يواجهون مشاكل مستمرة وتهديدات بالاعتداءات الجسدية. الشيء الرئيسي هو أنه لا يوجد عمل هناك، لأن أوروبا قررت إغلاق نفسها عنا ووقف أي تعاون اقتصادي. لن تكون مجبرا على أن تكون لطيفا”.

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وبحسب لافروف، فإن بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، على العكس من ذلك، بحاجة إلى مزيد من الاهتمام. وقال لافروف: “يتم تنسيق الكثير من الخطط على أعلى المستويات، والتي تتطلب دعما دبلوماسيا، بما في ذلك دعم الأعمال، والمشاريع الثقافية والإنسانية والتعليمية المشتركة”.