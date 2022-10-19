نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية يؤكد امتلاك المغرب مقومات غير محدودة في مجال الطاقة المتجددة

قال فرانس تيميرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والمفوض في سياسة العمل حول المناخ، إن هناك إمكانيات غير محدودة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.

جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الرباط وبروكسل، اليوم الثلاثاء، في المغرب، لإرساء شراكة خضراء بين الجانبين، مشيرا إلى أن المغرب أصبح أول بلد يبرم شراكة من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

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وأوضح تيميرمانس أن هناك علاقة خاصة جدا بين بروكسل والمغرب، الذي يقوم بدور قيادي في مجال التكيف مع المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، التي تمتلك المملكة مقومات غير محدودة للتوسع في استخداماتها.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى رغبة الاتحاد في الشراكة مع المغرب حتى يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية العاهل المغربي، الملك محمد السادس.