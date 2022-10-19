القوات المسلحة الأوكرانية تعزز قصف مدينة إينيرغودار ما يؤدي لأعطال في الكهرباء

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية عززت قصف مدينة إينيرغودار، ما أدى لانقطاع الطاقة الكهربائية في بعض أجزاء المدينة.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “الآن القصف تعزز. انقطعت الطاقة الكهربائية في المدينة جزئياً. في الوقت الحالي يتواصل قصف المدينة”.
هذا، وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، في الوقت الذي تستهدف فيه القوات الروسية المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والعتاد.
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