القوات المسلحة الأوكرانية تعزز قصف مدينة إينيرغودار ما يؤدي لأعطال في الكهرباء

هذا، وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، في الوقت الذي تستهدف فيه القوات الروسية المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والعتاد.