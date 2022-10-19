الإدارة الأمريكية تعرض للبيع 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

أعلن البيت الأبيض، أن وزارة الطاقة الأمريكية ستعرض للبيع، الأربعاء، 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان البيت الأبيض: “ستنشر وزارة الطاقة صباح الغد إخطاراً حول بيع 15 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي سيتم تسليمه في كانون الأول/ ديسمبر”.

“أوبك +” ترى أن مخاطر الركود العالمي المتزايدة تبرر خفض إنتاج النفط

كما أكد البيت الأبيض على خطط وزارة الطاقة لبدء شراء النفط للاحتياطي الاستراتيجي عند وصول سعر ماركة تكساس خام الوسيط إلى 67-72 دولار للبرميل.

وأفادت بيانات التداول، الثلاثاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة “برنت”، لأقل من 90 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول.