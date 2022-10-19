الإدارة الأمريكية تعرض للبيع 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

أعلن البيت الأبيض، أن وزارة الطاقة الأمريكية ستعرض للبيع، الأربعاء، 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: “ستنشر وزارة الطاقة صباح الغد إخطاراً حول بيع 15 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي سيتم تسليمه في كانون الأول/ ديسمبر”.
“أوبك +” ترى أن مخاطر الركود العالمي المتزايدة تبرر خفض إنتاج النفط
أمس, 18:21 GMT
كما أكد البيت الأبيض على خطط وزارة الطاقة لبدء شراء النفط للاحتياطي الاستراتيجي عند وصول سعر ماركة تكساس خام الوسيط إلى 67-72 دولار للبرميل.
وأفادت بيانات التداول، الثلاثاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة “برنت”، لأقل من 90 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول.
وسجلت أسعار النفط، في وقت سابق، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي.
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