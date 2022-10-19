المصالحة الروسية تعلن تعرض منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية للهجوم ثلاث مرات اليوم الماضي

قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا ثلاث مرات خلال ال 24 ساعة الماضية.

موسكو – سبوتنيك . وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، في مؤتمر صحفي: “تم تسجيل ثلاث هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي”.

وأضاف: “هجوم واحد في محافظة حلب، وهجوم في إدلب، وهجوم في اللاذقية”.