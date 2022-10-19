ماسك يكشف حجم خسائره بسبب خدمات ستارلينك المجانية لأوكرانيا

كشف رجل الأعمال، إيلون ماسك، الأربعاء، أن حجم خسائر شركة “سبيس إكس” بسبب تقديم خدمات الإنترنت المجانية لأوكرانيا وصل إلى 20 مليون دولار أمريكي شهريا.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “تخسر سبيس إكس حوالي 20 مليون دولار شهريا بسبب الخدمة والتكاليف غير المدفوعة المتعلقة بالتدابير الأمنية المعززة للدفاع عن الحرب السيبرانية، لكننا سنستمر في القيام بذلك”.

البنتاغون يؤكد النظر في الدفع مقابل خدمات ستارلينك في أوكرانيا

وأضاف ردا على تصريحات لمتحدث الدفاع الأمريكية عن عدم تلقي “سبيس إكس” أي أموال لتقديم خدمات الشركة لأوكرانيا: “لا توجد أموال من وزارة الدفاع، ولكن العديد من البلدان الأخرى والمنظمات والأفراد يدفعون ثمن 11 ألف / 25 ألف محطة لتزويد الخدمة”.

وقال متحدث باسم البنتاغون لوكالة “سبوتنيك”، يوم الاثنين، إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تدرس دفع تكاليف خدمات الإنترنت “ستارلينك” التابعة لشركة “سبيس إكس” في أوكرانيا.

كانت وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت، في وقت سابق، أن الأموال المخصصة لخدمات ستارلينك ستأتي من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، والتي تم استخدامها لتزويد كييف بالأسلحة والمعدات الأخرى.