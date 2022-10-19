واشنطن تخصص مليوني دولار لدعم شعب كوبا بعد إعصار "إيان"

واشنطن – سبوتنيك . ووفقاً للبيان الصحفي للوزارة، سيتم تسليم أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “لشركاء دوليين موثوقين، الذين يعملون مع الكوبيين بشكل مباشر”.

هذا وضرب إعصار “إيان” كوبا في نهاية أيلول\سبتمبر، بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا وكارولينا الجنوبية، حيث وعدد ضحاياه في الولايات المتحدة إلى 100 شخص.