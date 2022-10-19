سلطات زابوروجيه: إفشال هجوم للقوات الأوكرانية عبر النهر كان يستهدف السيطرة على محطة الطاقة النووية

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إحباط القوات الروسية لعملية هجوم لسفن حاولت إنزال قوات أوكرانية للسيطرة على محطة الطاقة النووية في المنطقة.
وقال روغوف لوكالة “سبوتينك”: حاولت القوات الأوكرانية القيام بعملية إنزال باستخدام قوارب عبر نهر دنيبر، وذلك من أجل الاستيلاء على محطة الطاقة النووية”.
وأضاف روغوف قائلا: “استمرت المعركة لعدة ساعات وتم صد هجوم العدو الذي استخدم فيه عشرات السفن السريعة التي كانت تحمل على متنها مجموعات قتالية خاصة”.
هذا، وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورجيه.
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