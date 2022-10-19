"لافارج" الفرنسية تعترف بدفع أموال لـ"داعش" في سوريا مقابل استمرار عملها هناك

يشار إلى أن الشركة متهمة في فرنسا أيضا بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، على خلفية أنشطتها في سوريا.

وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الفرنسية حول هذا الموضوع.

وفي هذا التحقيق القضائي الذي فُتح في حزيران/ يونيو 2017، يُشتبه في أن الشركة، التي باتت فرعا لمجموعة هولسيم السويسرية، دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري “لافارج للأسمنت سوريا” حوالي 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم داعش ووسطاء؛ من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في جلابيا بسوريا في خضم الحرب في هذا البلد.

وخلص تحقيق السلطات الفرنسية إلى أن المبالغ التي سددتها المجموعة لتنظيم داعش وحده قد تتراوح بين 4,8 و10 ملايين يورو.

كما يُشتبه في أن المجموعة باعت كميات من الأسمنت من مصنعها في سوريا لتنظيم داعش (المحظور دوليا)، ودفعت لوسطاء من أجل تزويدها بالمواد الخام من فصائل متطرفة.