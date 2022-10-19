القوات الأوكرانية تشن هجومًا على مقاطعة خيرسون

أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية شنت هجومًا على محور نوفايا كامينكا – بيريسلاف في مقاطعة خيرسون.

وكتب ستريموسوف على “تلغرام”: “بدأ الأوكرانيون النازيون الهجوم على محور نوفايا كامينكا – بيريسلاف في مقاطعة خيرسون. ما يصل إلى كتيبتين مشاة، الكتيبة الهجومية- الجبلية 128، وكتيبة دبابات من اللواء 17″، مشيرا إلى أن الهجوم سبقه قصف مدفعي.

وأكد ستريموسوف على أنه “لوحظ عدد كبير من طائرات العدو المسيرة متوسطة المدى وطائرة استطلاع “بيرقدار” (على مسافة دون الدخول إلى منطقة الدفاع الجوي)”.

وأشار ستريموسوف إلى إنه تم صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية خلال محاولة هجوم في منطقة خيرسون، وخط الدفاع صامد.

وأعلن القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الأربعاء أن الدخول إلى المنطقة مغلق أمام المدنيين لمدة أسبوع.

وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، قد أعلن في وقت سابق، إجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وقال سالدو إنه “تم إتخاذ قرار بنقل السكان المدنيين من مناطق بيريسلافسكي وبيلوزرسكي وألكساندروفسكي وسنيغيرفسكي.. كل هذا العمل سيتم بطريقة منظمة”.

وأشار سالدو إلى أن الجانب الأوكراني عمل على تجميع القوات استعدادا لهجوم واسع النطاق، مبينا أن روسيا قد شكلت مجموعة أيضا بهدف صد هذا الهجوم.

ونوه سوروفيكين إلى أن نظام كييف يسعى لاختراق الدفاعات الروسية ويجمع لذلك جميع قوات الاحتياط لديه بما فيها قوات الدفاع الإقليمي غير المدربة.

وتابع “تطالب قيادة الناتو، القوات المسلحة الأوكرانية منذ فترة طويلة بشن عمليات هجومية في اتجاه خيرسون من قبل نظام كييف، بغض النظر عن أي خسائر، سواء في القوات المسلحة الأوكرانية أو بين السكان المدنيين”