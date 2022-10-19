خامنئي يشيد "بإنجازات" إيران النووية وينتقد "سخرية" الغرب

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية رغم تحقيقها تقدم في مجال الصناعة النووية السلمية.

موسكو- سبوتنيك. وقال خامنئي، خلال استقباله مجموعة من نخبة الجامعات والمجتمع: “حققنا إنجازات في مجال الصناعة النووية وتمكنا من الحصول عليها ولكن لا نسعى لحيازة الأسلحة والقنابل النووية كالآخرين”.

يسعى الغرب إلى تحجيم البرنامج النووي الإيراني عن الطريق التوصل إلى اتفاق مع طهران يقضي برفع العقوبات الاقتصادية عنها، فيما تتهمها إسرائيل وبعض المسؤولين الغربيين صراحة بالسعي لتطوير سلاح نووي، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية مرارا وتكرارا.

وأضاف خامنئي: “صنعنا منظومات صاروخية وطائرات بدون طيار متطورة، وعندما نشرنا صورها قال البعض إنها صور خادعة مصنوعة ببرنامج فوتوشوب”.

أمريكا تتوعد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد إيران في “تزويد روسيا بالأسلحة”

وتابع أن هؤلاء “يقولون الآن إن الطائرات الإيرانية دون طيار خطيرة للغاية ويسألوننا لماذا نبيعها لجهات معينة”، في إشارة إلى تقارير إعلامية وتصريحات مسؤولين غربيين تزعم إرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.

تدعي دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، أن إيران تزود روسيا بأسلحة بينها طائرات دون طيار، بغرض استخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وبالأمس، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية- الآسيوية، كارين دونفريد، إن الولايات المتحدة ستستهدف أي شخص بالعقوبات إذا قدم مساعدة لإيران في نقل الأسلحة إلى روسيا.