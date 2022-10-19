باكستان تعتزم طلب قروض بمليارات الدولارات لإعادة إعمار البلاد

تعتزم باكستان طلب قروض جديدة من المقرضين الدوليين بقيمة مليارات الدولارات لإعادة بناء البلاد، بعد تضرر 33 مليون مواطن بسبب الفيضانات الكارثية والتي أدت إلى تضرر اقتصادها الذي يعاني من ضائقة مالية أقرب إلى الإفلاس.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن إسلام أباد لا تحاول إعادة جدولة ديونها الخارجية، التي تبلغ قيمتها نحو 130 مليار دولار، لكنها كانت بحاجة إلى “مبالغ هائلة” من أجل “المشاريع الضخمة” مثل إعادة بناء الطرق والجسور وغيرها من البنى التحتية التي تضررت أو جرفتها المياه.

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قال شريف لصحيفة “فايننشال تايمز”: “نحن لا نطلب أي نوع من الإجراءات (مثل) إعادة الجدولة أو التأجيل. نحن نطلب أموالا إضافية”. ربط العلماء الفيضانات الجامحة بتغير المناخ.

لم يتطرق الزعيم الباكستاني إلى المبلغ المحدد الذي تسعى حكومته إليه، لكنه كرر التقدير البالغ 30 مليار دولار للأضرار التي سببتها الفيضانات، وهي أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد الممتد 75 عاما.