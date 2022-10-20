كوريا الجنوبية تخطط لبناء مفاعل نووي في بولندا وتزويدها بالأسلحة

تخطط شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية، لبناء محطة للطاقة النووية في بولندا، والتي من المتوقع أن تصبح، بمجرد اكتمالها، ثاني محطة في البلاد.

وارسو – سبوتنيك. وذكرت صحيفة “رزيكزبوسبوليتا” البولندية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة الطاقة البولندية “بوليش إنرجي جروب” وشركة الطاقة الخاصة “زد إي باك”، ستوقعان اتفاقية مع الشركة الكورية حول بناء المحطة.

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وأضافت أن توقيع الاتفاقية، التي يجب أن يشرف عليها نائب رئيس الوزراء البولندي ووزير أصول الدولة “متوقع في الأسبوعين المقبلين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البولندية تريد أن يكون لها حصة مسيطرة في المشروع المنفذ بالاشتراك مع شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية. بناء المحطة جزء مما يسمى التعاون في مجال الأسلحة بين البلدين.