الرئيس الإيراني يرفض "الادعاءات الكاذبة" حول موقف بلاده من النزاع في أوكرانيا

رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.

طهران – سبوتنيك. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي أندريه دودا، رفض رئيسي “الادعاءات غير الصحيحة حول مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا”، معتبرا أن هذه الادعاءات “ناجمة عن السياسات المنحازة لدول الغرب وعلى رأسها أمريكا”.

وأوضح بحسب بيان للرئاسة الإيرانية، أن طهران مستعدة لاستخدام كل قدراتها الواسعة، بما في ذلك الدبلوماسية، لإنهاء الأزمة في أوروبا، مضيفًا أن بلاده منذ بدء الأزمة كان موقفها هو معارضة الصراع.

وبالأمس، نفت وزارة الخارجية الإيرانية أيضًا صحة مزاعم تتهم طهران بإرسال أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية بأوكرانيا.

إيران تبدي استعدادها للحوار مع أوكرانيا بشأن مزاعم إرسالها طائرات مسيرة لروسيا

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أمس الثلاثاء، أنه أرسل مقترحًا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.

وقال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن الاتحاد سيحقق فيما إذا كانت روسيا تستخدم مسيرات هجومية إيرانية في أوكرانيا.

من جانبها، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.

وبدوره، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.