إصابة حارس أمن إسرائيلي في إطلاق نار شرقي القدس ومقتل المنفذ

أصيب حارس أمن إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في هجوم نفذه فلسطيني عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس، فيما تم “تحييد” المهاجم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: ” قبل فترة وجيزة وصل مخرب إلى مدخل مدينة معاليه أدوميم وأطلق النار على عناصر الأمن المتواجدين على الحاجز، ما أسفر عن إصابة حارس في يده وتم تحييد المخرب من قبل حراس الأمن”.

فيما ذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن مسعفي نجمة داوود الحمراء (هيئة إسعاف إسرائيلية)، قدموا الإسعافات الأولية لحارس الأمن الذي أصيب في يده، قبل نقله إلى مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس.

وقال موقع “واللا” العبري إن منفذ الهجوم لفظ أنفاسه في المكان متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي.

פיגוע ירי במעלה אדומים: מאבטח נפצע קל בכניסה לעיר, המחבל נהרג @Heller_shlomi pic.twitter.com/EPRXsGAXLI — וואלה! (@WallaNews) October 19, 2022